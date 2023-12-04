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4 декабря, 15:43

В Челябинской области ищут подростка, который ушёл из дома в футболке и сланцах

Полиция и волонтёры разыскивают 14-летнего Кирилла, пропавшего в Бакале Челябинской области. По данным Ura.ru, подросток ушёл из дома в сланцах и футболке. При этом в регионе стоят морозы на уровне минус десяти градусов.

О судьбе мальчика ничего не известно уже больше суток. Его рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в футболку красного цвета и тёмно-синие спортивные штаны, на ногах — чёрные резиновые тапки.

Ориентировка на Кирилла. Фото © VK.com / "Легион-Спас"

Ориентировка на Кирилла. Фото © VK.com / "Легион-Спас"

Ранее Лайф рассказывал о поисках пропавшей восьмилетней Златы, и эта история завершилась благополучно. Девочку похитила семья местных фермеров, когда она возвращалась из школы, после чего её мама получила на телефон сообщение с требованием выкупа — полтора миллиона рублей в криптовалюте. Женщина сразу обратилась за помощью в полицию. Затем похитители отпустили пленницу: бросили на обочине в Тульской области. Злоумышленников оперативно задержали.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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