В Челябинской области ищут подростка, который ушёл из дома в футболке и сланцах
Полиция и волонтёры разыскивают 14-летнего Кирилла, пропавшего в Бакале Челябинской области. По данным Ura.ru, подросток ушёл из дома в сланцах и футболке. При этом в регионе стоят морозы на уровне минус десяти градусов.
О судьбе мальчика ничего не известно уже больше суток. Его рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в футболку красного цвета и тёмно-синие спортивные штаны, на ногах — чёрные резиновые тапки.
Ориентировка на Кирилла. Фото © VK.com / "Легион-Спас"
Ранее Лайф рассказывал о поисках пропавшей восьмилетней Златы, и эта история завершилась благополучно. Девочку похитила семья местных фермеров, когда она возвращалась из школы, после чего её мама получила на телефон сообщение с требованием выкупа — полтора миллиона рублей в криптовалюте. Женщина сразу обратилась за помощью в полицию. Затем похитители отпустили пленницу: бросили на обочине в Тульской области. Злоумышленников оперативно задержали.
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