В Челябинской области ищут подростка, который ушёл из дома в футболке и сланцах

Полиция и волонтёры разыскивают 14-летнего Кирилла, пропавшего в Бакале Челябинской области. По данным Ura.ru, подросток ушёл из дома в сланцах и футболке. При этом в регионе стоят морозы на уровне минус десяти градусов.

О судьбе мальчика ничего не известно уже больше суток. Его рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в футболку красного цвета и тёмно-синие спортивные штаны, на ногах — чёрные резиновые тапки.