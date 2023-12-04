Путин назвал ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой
Путин: Палестино-израильский конфликт приобрёл черты гуманитарной катастрофы
Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной является гуманитарной катастрофой. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
"В случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей её трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы", — отметил он в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в Кремле.
Ранее Путин подчёркивал, что суверенная Палестина является главным условием для разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Президент РФ отмечал, что нынешнее кровопролитное противостояние приносит неисчислимые страдания мирным жителям этой страны.