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4 декабря, 16:08

Путин назвал ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой

Путин: Палестино-израильский конфликт приобрёл черты гуманитарной катастрофы

Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной является гуманитарной катастрофой. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"В случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей её трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы", — отметил он в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в Кремле.

Путин: Мир находится в состоянии турбулентности

Путин: Мир находится в состоянии турбулентности

Ранее Путин подчёркивал, что суверенная Палестина является главным условием для разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Президент РФ отмечал, что нынешнее кровопролитное противостояние приносит неисчислимые страдания мирным жителям этой страны.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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