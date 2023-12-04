Путин назвал ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой

Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной является гуманитарной катастрофой. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"В случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей её трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы", — отметил он в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в Кремле.