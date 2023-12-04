Путин: Россия продолжит участвовать в урегулировании мировых проблем

Россия продолжит участвовать в урегулировании острых мировых проблем как член Совета Безопасности ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Выступление президента России Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций будем и далее вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности, по формированию справедливой системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений", — указал глава государства, выразив уверенность, что активность России в мировых делах будет только нарастать.

Президент добавил, что Россия намерена расширять контакты с партнёрами в гуманитарной и культурной сферах. В связи с этим Путин напомнил, что в следующем году в Сочи пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи, где соберутся представители более чем из 180 стран. А в Казани состоятся "Игры будущего".