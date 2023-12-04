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4 декабря, 16:14

Путин выразил надежду на улучшение отношений России и Британии

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду на улучшение отношений между РФ и Британией. Соответствующее заявление он сделал в ходе церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами — в их числе был новый дипломатический представитель Соединённого Королевства Найджел Кейси.

"Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация всё-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему", — отметил президент РФ.

Посол Кейси: Поддержание отношений с РФ как никогда важно для Великобритании

Посол Кейси: Поддержание отношений с РФ как никогда важно для Великобритании

Сам же Кейси счёл неуместным комментировать отношения РФ и Запада. На вопрос корреспондента Лайфа "Наладятся ли когда-то отношения между Москвой и Лондоном?" дипломат предпочёл промолчать.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Осипов
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