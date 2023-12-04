Тело мёртвого американца нашли на Кубани в центре для нелегальных мигрантов

В Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в Гулькевичском районе Краснодарского края, нашли тело гражданина США. По предварительной информации, он свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В центре для нелегальных мигрантов в Гулькевичском районе погиб гражданин США, предположительно, совершив суицид", — указал собеседник агентства.

О смерти мигранта сообщает и "Коммерсант" со ссылкой на свой источник. По его данным, речь идёт об Эрнесте Гарри Митчелле. Ранее суд в Сочи постановил выдворить 56-летнего американца из России из-за нарушений правил въезда. У него не оказалось действующего полиса медицинского страхования. В ходе суда Митчелл заявил, что считал свой документ действительным. По его словам, он позвонил в свою страховую компанию, где ему сказали, что медполис якобы действует во всех государствах мира.

В центр для нелегальных мигрантов Митчелла поместили после того, как тот попытался выехать в Абхазию с "незадекларированными деньгами". В учреждении он ожидал депортации.