Жертвой отравления наркотиками в Москве оказался популярный блогер

Стала известна личность погибшего от употребления неизвестных веществ в Москве 22-летнего парня. Как узнал SHOT, это популярный блогер Никита Васин. Что за наркотик отправил его на тот свет, пока не известно.

Гибель молодого человека уже подтвердил его отец, а подписчики окрестили Никиту легендой, поблагодарив за детство. На YouTube-канал блогера подписано почти полмиллиона человек. Он снимал ролики про самые забавные моменты и пасхалки из "Смешариков", видеообзоры про российские и зарубежные мультфильмы, а также обзоры на игру "Шарарам".