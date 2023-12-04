Жертвой отравления наркотиками в Москве оказался популярный блогер
SHOT: Погибшим из-за наркотиков в Москве оказался блогер Никита Васин
Никита Васин. Обложка © Telegram / nikitavasinchannel
Стала известна личность погибшего от употребления неизвестных веществ в Москве 22-летнего парня. Как узнал SHOT, это популярный блогер Никита Васин. Что за наркотик отправил его на тот свет, пока не известно.
Гибель молодого человека уже подтвердил его отец, а подписчики окрестили Никиту легендой, поблагодарив за детство. На YouTube-канал блогера подписано почти полмиллиона человек. Он снимал ролики про самые забавные моменты и пасхалки из "Смешариков", видеообзоры про российские и зарубежные мультфильмы, а также обзоры на игру "Шарарам".
Как ранее писал Лайф, ночью 3 декабря Никита вместе с 18-летней девушкой употребили неизвестное вещество на съёмной квартире в Москве. Обоим сразу же стало плохо. Девушка смогла вызвать скорую помощь, но к моменту приезда медиков парень был уже в состоянии клинической смерти, врачи пытались его реанимировать, но это им, к сожалению, не удалось. По последним данным, за жизнь девушки врачи продолжают бороться.