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4 декабря, 17:18
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Жертвой отравления наркотиками в Москве оказался популярный блогер

SHOT: Погибшим из-за наркотиков в Москве оказался блогер Никита Васин

<p>Никита Васин. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/nikitavasinchannel" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> nikitavasinchannel</a></p>

Никита Васин. Обложка © Telegram / nikitavasinchannel

Стала известна личность погибшего от употребления неизвестных веществ в Москве 22-летнего парня. Как узнал SHOT, это популярный блогер Никита Васин. Что за наркотик отправил его на тот свет, пока не известно.

Гибель молодого человека уже подтвердил его отец, а подписчики окрестили Никиту легендой, поблагодарив за детство. На YouTube-канал блогера подписано почти полмиллиона человек. Он снимал ролики про самые забавные моменты и пасхалки из "Смешариков", видеообзоры про российские и зарубежные мультфильмы, а также обзоры на игру "Шарарам".

Как ранее писал Лайф, ночью 3 декабря Никита вместе с 18-летней девушкой употребили неизвестное вещество на съёмной квартире в Москве. Обоим сразу же стало плохо. Девушка смогла вызвать скорую помощь, но к моменту приезда медиков парень был уже в состоянии клинической смерти, врачи пытались его реанимировать, но это им, к сожалению, не удалось. По последним данным, за жизнь девушки врачи продолжают бороться.

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Наталья Исакова
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