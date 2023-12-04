Российские добровольцы перерезали последний путь снабжения ВСУ у Артёмовска

Бойцы добровольческого штурмового корпуса (ДШК) "Экспедиционный" заблокировали последнюю трассу, по которой проходило снабжение украинских войск в районе Артёмовска и Соледара. Об этом сообщил представитель ДШК Алексей Селиванов.

"Сегодня подразделения ДШК вышли на дорогу Артёмовск – Часов Яр севернее Бахмута и перерезали последнюю дорогу снабжения украинской бахмутско-соледарской группировки", — приводит ТАСС его слова.

Селиванов добавил, что в ближайшее время ожидается сдача в плен бойцов ВСУ, которые уже связались с российской стороной по радиочастоте "Волга". Сейчас украинцы ждут наступления темноты, чтобы по ним не отработали свои же. Представитель "Экспедиционного" подчеркнул, что благодаря взятию под контроль вышеупомянутой трассы открывается дорога на Краматорск.