Путин отметил массовый героизм и отвагу моряков фрегата "Адмирал Макаров"
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав фрегата "Адмирал Макаров" с присвоением почётного наименования "гвардейский". Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", — подчеркнул Путин.
По словам президента, умелые и решительные действия личного состава "Адмирала Макарова" в ходе СВО являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Путин выразил уверенность, что военные моряки и в дальнейшем будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан. Глава государства пожелал командованию и личному составу фрегата крепкого здоровья и успехов.
Напомним, 1 декабря фрегату "Адмирал Макаров" по указу Путина присвоено наименование "гвардейский". "Адмирал Макаров" — российский гвардейский фрегат, третий корабль проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Фрегат входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Назван в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова (1849–1904).
ТАСС / Сергей Мальгавко