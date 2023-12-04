Путин отметил массовый героизм и отвагу моряков фрегата "Адмирал Макаров"

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав фрегата "Адмирал Макаров" с присвоением почётного наименования "гвардейский". Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", — подчеркнул Путин.

По словам президента, умелые и решительные действия личного состава "Адмирала Макарова" в ходе СВО являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Путин выразил уверенность, что военные моряки и в дальнейшем будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан. Глава государства пожелал командованию и личному составу фрегата крепкого здоровья и успехов.