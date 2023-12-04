Умер автор песен "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты"

В возрасте 85 лет ушёл из жизни советский и российский поэт-песенник Анатолий Горохов, который является автором таких известных песен, как "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты". Об этом сообщила его супруга, актриса Ада Шереметьева.

"Да, это так", — подтвердила она трагическое известие в беседе с РИА "Новости".

Причины смерти мужа Шереметьева называть не стала.

Анатолий Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (сейчас Тверь). Он является выпускником Московской консерватории по классу вокала. Помимо песен "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты", Горохов написал ещё множество хитов, среди них: "Будь со мной", "Мир на двоих" для Муслима Магомаева, "Звёздный сон" и "Колыбельная" для Анны Герман и другие.