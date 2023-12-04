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4 декабря, 17:50

Умер автор песен "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты"

Автор песни "Наша служба и опасна, и трудна" Горохов умер в возрасте 85 лет

<p>Анатолий Горохов. Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=c-7sbbuT_XY&ab_channel=E.A.V." target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / E.A. V.</a></p>

Анатолий Горохов. Обложка © YouTube / E.A. V.

В возрасте 85 лет ушёл из жизни советский и российский поэт-песенник Анатолий Горохов, который является автором таких известных песен, как "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты". Об этом сообщила его супруга, актриса Ада Шереметьева.

"Да, это так", — подтвердила она трагическое известие в беседе с РИА "Новости".

Причины смерти мужа Шереметьева называть не стала.

Анатолий Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (сейчас Тверь). Он является выпускником Московской консерватории по классу вокала. Помимо песен "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты", Горохов написал ещё множество хитов, среди них: "Будь со мной", "Мир на двоих" для Муслима Магомаева, "Звёздный сон" и "Колыбельная" для Анны Герман и другие.

Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 69 лет умер Герой СССР Александр Солуянов, образ которого выбрали для песни "Батяня-комбат". Режиссёр Никита Михалков в своё время пригласил генерал-майора сняться в клипе группы "Любэ", но до монтажа так и не дошло. Солуянов, к слову, сам позже признался: он был рад тому, что так и не стал "батяней-комбатом", так как этот образ, по его мнению, должен остаться собирательным.

В Москве умер редактор научного журнала "Художественная культура" Олег Кривцун

В Москве умер редактор научного журнала "Художественная культура" Олег Кривцун

Наталья Исакова
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