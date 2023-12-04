Путин: Россия столкнулась с проявлениями русофобии задолго до начала СВО

Россия столкнулась с русофобией задолго до начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин в ходе заседания с членами Совета по правам человека (СПЧ), напомнив об отношении к русским в странах Прибалтики.

"Прежде всего, конечно, это всё происходило на глазах у всего мира в странах Прибалтики задолго до СВО. СВО здесь совершенно ни при чём", — подчеркнул он.

По словам президента РФ, кто-то мог воспользоваться спецоперацией для того, чтобы решить свои внутриполитические задачи, однако это его, конечно, не украшает.