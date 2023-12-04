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Регион
Опубликовано 4 декабря 2023, 19:02
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Путин: Россия столкнулась с проявлениями русофобии задолго до начала СВО

Россия столкнулась с русофобией задолго до начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин в ходе заседания с членами Совета по правам человека (СПЧ), напомнив об отношении к русским в странах Прибалтики.

"Прежде всего, конечно, это всё происходило на глазах у всего мира в странах Прибалтики задолго до СВО. СВО здесь совершенно ни при чём", — подчеркнул он.

По словам президента РФ, кто-то мог воспользоваться спецоперацией для того, чтобы решить свои внутриполитические задачи, однако это его, конечно, не украшает.

Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию через смуту
Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию через смуту

В ходе заседания Путин также подчеркнул, что институты международной системы прав человека ангажированы Западом. Президент РФ укорил их за проявления русофобии и напомнил об их отношении к проблемам жителей Донбасса.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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