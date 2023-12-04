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4 декабря, 20:16

Путин пообещал решить проблемы обучения детей трудовых мигрантов в школах

Российский лидер Владимир Путин пообещал поручить подготовку предложений по решению проблемы, связанной со школьным обучением детей трудовых мигрантов. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент подчеркнул, что ребятам следует учиться, но это не должно снижать качество образования прочих учеников.

"По поводу острой темы — детей трудовых мигрантов — нужно, конечно, подумать над решением всех вопросов. Дети должны учиться, но этот процесс не должен сопровождаться ухудшением условий для обучения наших ребятишек в школах, детей наших граждан. Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует", — пояснил Путин.

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Ранее президент РФ одобрил работу Совета по правам человека по подготовке нового учебника по обществознанию. По мнению руководителя страны, опыт членов совета будет обязательно востребован.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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