Путин заявил о недопустимости повторения репрессий времён СССР

Политические репрессии не должны повторяться в истории нашей страны, заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что репрессии советских лет нанесли огромный и трудновосполнимый ущерб для нашего народа. Путин отметил, что для РФ важно, чтобы подобного не повторялось в истории страны.

"Отсутствие права как такового в решении судеб людей — оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее", — заявил глава государства.