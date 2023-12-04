Путин заявил о недопустимости повторения репрессий времён СССР
Путин: Важно, чтобы в России не повторялись репрессии времён СССР
Политические репрессии не должны повторяться в истории нашей страны, заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что репрессии советских лет нанесли огромный и трудновосполнимый ущерб для нашего народа. Путин отметил, что для РФ важно, чтобы подобного не повторялось в истории страны.
"Отсутствие права как такового в решении судеб людей — оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее", — заявил глава государства.
Путин также призвал выявлять каждый случай тюремных пыток в России. Национальный лидер отметил, что, если упустить подобные ситуации из виду, будут достаточно серьёзные последствия для единства российского общества.