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4 декабря, 20:49

Путин заявил о недопустимости повторения репрессий времён СССР

Путин: Важно, чтобы в России не повторялись репрессии времён СССР

Политические репрессии не должны повторяться в истории нашей страны, заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что репрессии советских лет нанесли огромный и трудновосполнимый ущерб для нашего народа. Путин отметил, что для РФ важно, чтобы подобного не повторялось в истории страны.

"Отсутствие права как такового в решении судеб людей — оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее", — заявил глава государства.

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Путин также призвал выявлять каждый случай тюремных пыток в России. Национальный лидер отметил, что, если упустить подобные ситуации из виду, будут достаточно серьёзные последствия для единства российского общества.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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