Путин прокомментировал выход России из части международных институтов

Выход России из некоторых международных институтов не означает игнорирование прав. Как заявил глава государства Владимир Путин, наоборот, государство готово искать решения для формирования равной и справедливой системы обеспечения прав человека.

"Это (выход из ряда международных институтов. — Прим.Лайфа) не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в декларации (Всеобщей декларации прав человека. — Прим.Лайфа). Напротив, готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнёрами", — подчеркнул президент в ходе встречи с членами Совета по правам человека.