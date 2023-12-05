"Переваренные сардельки": Мужчины раскрыли отношение к обладательницам губ XXL

Не всем женщинам даны пышные губы от природы и многие прибегают к услугам косметологов, чтобы воплотить мечту в жизнь. Однако главное в этом деле не переборщить и не стать обладательницей "сардельки" вместо рта, считают мужчины. Почему девушки решаются на эту процедуру и что по этому поводу думают представители сильного пола, выяснил портал "Страсти".

Как рассказала врач-дерматовенеролог Альбина Бухурова, тренд на пышные губы начал понемногу меняться: раньше женщины гнались за объёмом, теперь же больше внимания уделяют форме. Специалист обратила внимание, что в последнее время чаще обращаются за тем, чтобы придать губам припухлость, улучшить форму, разгладить морщины, добавить объём и приподнять углы рта.

Вместе с тем пациенты стремятся к естественности и симметрии. Доктор обратила внимание, что у инъекционной коррекции — эффект временный. В среднем он сохраняется около полугода. Правда, некоторым пациенткам хочется вернуться к первоначальному виду и того быстрее. В этом случае врач применяет биосинтетическую гиалуронидазу и целиком убирает филлер.

Как рассказала порталу сексолог Алина Мурзагалиева, у девушек разные мотивы менять форму губ. Например, лёгкая коррекция формы губ не вызывает вопросов, а вот "накачать" губы до неестественных размеров может говорить о психологических нарушениях. Чаще всего, речь идёт о заниженной самооценке, отсутствии любви к себе, принятия себя и ощущения самоценности.

"Безусловно, каждая девушка, решившая прибегнуть к бьюти-услугам, ожидает мгновенных изменений в своей жизни, её состоянии и, во многих случаях, появления в жизни того самого единственного. Но всё это работает совсем не так: меняется внешнее, но не внутреннее состояние. Мужчины же идут именно на внутреннее состояние женщины, её уверенность и любовь к себе, а не на измененную внешность", — рассказала Мурзагалиева.

Авторы статьи также опросили нескольких мужчин, чтобы узнать, нравятся ли им, когда девушки увеличивают губы. Все они подчеркнули, что выступающие вперёд "утиные рты" выглядят вульгарно и отталкивающе. Так, по словам 26-летнего менеджера проектов Дениса, накачанные губы выглядят неприятно, а тех, кому бы это шло — единицы. А 45-летний Максим уверен, что подкалывать губы можно, только если они в итоге "не становятся похожими на переваренные сардельки". С ним согласился и 35-летний руководитель проекта Тимофей.

"К самим вмешательствам отношусь отрицательно в случаях, где можно и без этого обойтись. Если не перебарщивать — тут я за, как говорится. В случаях, когда на глаза попадаются совсем перекаченные "шлепни", а не губы, то это вызывает недоумение, может даже разочарование некоторое. В первую очередь человек важен и то, как он связан со мной", — пояснил Тимофей.