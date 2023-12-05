Умер актёр из "Д'Артаньяна и трёх мушкетеров" Кустов
В возрасте 77 лет умер актёр из "Д'Артаньяна и трёх мушкетёров" Сергей Кустов
Актёр Сергей Кустов. Обложка © ТАСС / Криштул Борис
На 78-м году жизни умер советский и украинский актёр театра и кино Сергей Кустов, сообщила на странице в социальной сети пресс-служба Первого украинского театра детей и юношества во Львове.
"Ушёл на тот свет наш народный артист Украины Сергей Павлович Кустов — эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник", — говорится в сообщении представителей театра, которому он посвятил 55 лет своей жизни.
Деятель искусств родился 12 октября 1946 года в Полтавской области. Образование он получил в Киевском государственном театральном университете, после чего с 1968-го года и до самой смерти работал во Львовском ТЮЗе — сейчас это Первый украинский театр детей и юношества во Львове.
За свою творческую карьеру он сыграл более ста персонажей, но больше всего зрителям Кустов запомнился ролью мушкетера Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетёра" 1978 года. Помимо этого, артист снимался в проектах "Порт", "Город с утра до полуночи", в "Государственной границе", сериале "Анна Герман" и в "Возвращении мушкетёров" 2009-го года.
Ранее стало известно, что в возрасте 85 лет ушёл из жизни советский и российский поэт-песенник Анатолий Горохов. Он является автором таких известных песен, как "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты".