Умер актёр из "Д'Артаньяна и трёх мушкетеров" Кустов

На 78-м году жизни умер советский и украинский актёр театра и кино Сергей Кустов, сообщила на странице в социальной сети пресс-служба Первого украинского театра детей и юношества во Львове.

"Ушёл на тот свет наш народный артист Украины Сергей Павлович Кустов — эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник", — говорится в сообщении представителей театра, которому он посвятил 55 лет своей жизни.

Деятель искусств родился 12 октября 1946 года в Полтавской области. Образование он получил в Киевском государственном театральном университете, после чего с 1968-го года и до самой смерти работал во Львовском ТЮЗе — сейчас это Первый украинский театр детей и юношества во Львове.

За свою творческую карьеру он сыграл более ста персонажей, но больше всего зрителям Кустов запомнился ролью мушкетера Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетёра" 1978 года. Помимо этого, артист снимался в проектах "Порт", "Город с утра до полуночи", в "Государственной границе", сериале "Анна Герман" и в "Возвращении мушкетёров" 2009-го года.