Врач предупредил о "чёрной королеве онкологии", которая прячется под ногтями и лимфоузлах
Врач Евстратов: Меланома может появиться на чистом участке кожи и под ногтями
Обычно родинки не представляют угрозу для здоровья, но в некоторых случаях они могут переродиться в меланому, которую также называют "чёрной королевой онкологи". Об этом в беседе с РИАМО заявил врач-онколог Роман Евстратов.
Родинки представляют собой небольшое образование пигментных клеток и встречаются у большинства представителей человечества. Есть ряд признаков, который может говорить о злокачественном характере невуса. В первую очередь это различные изменения его внешнего вида и кровоточивость при контакте. Специалист пояснил, что меланома сама по себе может образоваться в любых органах и тканях.
В частности, она может появиться на чистом участке коже, спрятаться под ногтями и других органах и тканях: например, в глазах, лимфоузлах и кишечнике.
"Меланома хоть и редкая, но очень опасная болезнь — она стремительно развивается, имеет высокий уровень метастазирования и смертности. Чтобы снизить риск развития меланомы, необходимо защищать кожу от солнечного воздействия", — заявил Евстратов.
Врач рассказал журналистам, что ультрафиолетовые лучи могут повредить ДНК и вызвать злокачественные изменения. Чтобы избежать подобного онколог посоветовал использовать солнцезащитный крем с высоким индексом SPF-защиты. Также для защиты от солнечных лучей, по словам специалиста, помогут шляпы с широкими полями и солнцезащитные очки.
Помимо этого, собеседник издания убеждён, что родинки нельзя подвергать различному механическому воздействию, а также удалять их у косметолога или самостоятельно. Евстратов подчеркнул, что удалять подобные образования онколог, имеющий специализацию по онкодерматологии, с последующим прохождением всех необходимых для этого процедур.
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