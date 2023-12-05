Врач предупредил о "чёрной королеве онкологии", которая прячется под ногтями и лимфоузлах

Обычно родинки не представляют угрозу для здоровья, но в некоторых случаях они могут переродиться в меланому, которую также называют "чёрной королевой онкологи". Об этом в беседе с РИАМО заявил врач-онколог Роман Евстратов.

Родинки представляют собой небольшое образование пигментных клеток и встречаются у большинства представителей человечества. Есть ряд признаков, который может говорить о злокачественном характере невуса. В первую очередь это различные изменения его внешнего вида и кровоточивость при контакте. Специалист пояснил, что меланома сама по себе может образоваться в любых органах и тканях.

В частности, она может появиться на чистом участке коже, спрятаться под ногтями и других органах и тканях: например, в глазах, лимфоузлах и кишечнике.

"Меланома хоть и редкая, но очень опасная болезнь — она стремительно развивается, имеет высокий уровень метастазирования и смертности. Чтобы снизить риск развития меланомы, необходимо защищать кожу от солнечного воздействия", — заявил Евстратов.

Врач рассказал журналистам, что ультрафиолетовые лучи могут повредить ДНК и вызвать злокачественные изменения. Чтобы избежать подобного онколог посоветовал использовать солнцезащитный крем с высоким индексом SPF-защиты. Также для защиты от солнечных лучей, по словам специалиста, помогут шляпы с широкими полями и солнцезащитные очки.