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5 декабря, 03:28

Эксперт объяснил причины снижения интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Полковник Матвийчук: ВСУ могут начать вновь обстреливать Белгородскую область

Причина снижения интенсивности обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ может крыться в нехватке боеприпасов. Однако атаки могут в скором времени возобновиться, рассказал "Ленте.ру" военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Думаю, тут может быть две причины. Первую подтверждают и западные, и украинские СМИ — это уменьшение количества боеприпасов. Их берегут и перебрасывают на направления, которые более важны. Другой причиной может быть временное затишье", — сообщил Матвийчук

Он обратил внимание, что временная пауза нужна для переориентирования задач.

Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью

Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области. Это произошло благодаря работе дежурных средств ПВО.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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