Эксперт объяснил причины снижения интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Причина снижения интенсивности обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ может крыться в нехватке боеприпасов. Однако атаки могут в скором времени возобновиться, рассказал "Ленте.ру" военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Думаю, тут может быть две причины. Первую подтверждают и западные, и украинские СМИ — это уменьшение количества боеприпасов. Их берегут и перебрасывают на направления, которые более важны. Другой причиной может быть временное затишье", — сообщил Матвийчук

Он обратил внимание, что временная пауза нужна для переориентирования задач.