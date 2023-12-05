Власти Соединённых Штатов предполагали, что Вооружённые силы РФ установят контроль над Киевом в первые дни специальной военной операции, заявила во время регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь администрации действующего американского лидера Джо Байдена Карин Жан-Пьер.

Во время беседы с представителями средств массовой информации она сообщила о том, что в Вашингтоне предполагали скорое взятие украинской столицы в первые дни СВО. Стоит отметить, что высокопоставленная чиновница заговорила об этом на фоне призывов Белого дома к Конгрессу США по поводу выделения помощи киевскому режиму.