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Регион
Опубликовано 5 декабря 2023, 03:23
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В Белом доме признались, что ожидали взятия Киева ещё в первые дни СВО

Белый дом: США ожидали взятия Киева вскоре после начала спецоперации

Власти Соединённых Штатов предполагали, что Вооружённые силы РФ установят контроль над Киевом в первые дни специальной военной операции, заявила во время регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь администрации действующего американского лидера Джо Байдена Карин Жан-Пьер.

Во время беседы с представителями средств массовой информации она сообщила о том, что в Вашингтоне предполагали скорое взятие украинской столицы в первые дни СВО. Стоит отметить, что высокопоставленная чиновница заговорила об этом на фоне призывов Белого дома к Конгрессу США по поводу выделения помощи киевскому режиму.

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Ранее Лайф писал, что голосование в Сенате США по новому пакету помощи Украине состоится не раньше 11 декабря. Между законодателями отсутствует согласие по данному вопросу. Так, республиканцы настаивают на изменении политики в отношении мигрантов и решении ситуации на границе с Мексикой — без этого они отказываются принимать законопроект об Украине.

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Алексей Соловьёв
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