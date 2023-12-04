Немецкий посол рассказал Лайфу о цели Запада в конфликте на Украине

Цель международного сообщества — найти способ мирного урегулирования ситуации на Украине, который поддержат обе стороны конфликта. Об этом в беседе с Лайфом заявил посол Германии в России Александр Ламбсдорфф.

Новый посол Германии в России Александр Ламбсдорфф рассказал, какую цель преследует Запад в конфликте на Украине. Видео © SHOT

"Мы хотим урегулировать конфликт на Украине мирным путём и найти решение, которое устроит обе стороны. Это очень важно, потому что люди умирают каждый день: и русские, и украинцы", — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Запад воевать с Россией до последнего украинца.

На вопрос, в каком состоянии сейчас находятся российско-германские отношения, Ламбсдорфф отметил, что они не очень благополучные из-за ситуации на Украине. В то же время Москва и Берлин решили поддерживать дипломатические контакты на уровне посольства.