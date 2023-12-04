Немецкий посол рассказал Лайфу о цели Запада в конфликте на Украине
Посол ФРГ Ламбсдорфф: Запад хочет найти решение, которое устроит Москву и Киев
Цель международного сообщества — найти способ мирного урегулирования ситуации на Украине, который поддержат обе стороны конфликта. Об этом в беседе с Лайфом заявил посол Германии в России Александр Ламбсдорфф.
Новый посол Германии в России Александр Ламбсдорфф рассказал, какую цель преследует Запад в конфликте на Украине. Видео © SHOT
"Мы хотим урегулировать конфликт на Украине мирным путём и найти решение, которое устроит обе стороны. Это очень важно, потому что люди умирают каждый день: и русские, и украинцы", — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Запад воевать с Россией до последнего украинца.
На вопрос, в каком состоянии сейчас находятся российско-германские отношения, Ламбсдорфф отметил, что они не очень благополучные из-за ситуации на Украине. В то же время Москва и Берлин решили поддерживать дипломатические контакты на уровне посольства.
Напомним, в понедельник, 4 декабря, Владимир Путин выступил на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, приехавшим на работу в нашу страну. В ходе встречи президент заявил о готовности РФ к партнёрству с любыми государствами. Также российский лидер заверил, что Москва продолжит участвовать в урегулировании мировых проблем и активность будет только нарастать.
Кадр из видео LIFE