"Нет враждебных намерений": Путин заявил о готовности России к партнёрству с любыми странами
Путин заявил о готовности РФ к конструктивному партнёрству с любыми странами
Россия открыта для сотрудничества с любыми странами и не имеет враждебных намерений к кому-либо. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, которая прошла в Кремле в понедельник, 4 декабря.
Как подчеркнул глава государства, Россия продолжает проведение независимого, последовательного и принципиального внешнеполитического курса. РФ готова к "конструктивному партнёрству" с любыми странами, но в то же время не приемлет шаги, идущие вразрез с Уставом ООН.
"Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было", — добавил Путин.
Ранее глава государства в ходе встречи с послами заявил, что мир находится в состоянии турбулентности. По словам российского лидера, нынешним дипломатам выпала задача нести свой пост в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и обостряются региональные конфликты. Также президент заверил, что Россия продолжит участвовать в урегулировании мировых проблем и активность РФ в мировых делах будет только нарастать.