"Нет враждебных намерений": Путин заявил о готовности России к партнёрству с любыми странами

Россия открыта для сотрудничества с любыми странами и не имеет враждебных намерений к кому-либо. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, которая прошла в Кремле в понедельник, 4 декабря.

Как подчеркнул глава государства, Россия продолжает проведение независимого, последовательного и принципиального внешнеполитического курса. РФ готова к "конструктивному партнёрству" с любыми странами, но в то же время не приемлет шаги, идущие вразрез с Уставом ООН.

"Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было", — добавил Путин.