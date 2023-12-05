Минобороны поделилось кадрами уничтожения пехоты ВСУ под Соледаром

Российские десантники уничтожили группу пехотинцев ВСУ под Соледаром при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот". Кадрами боевой работы бойцов поделилось Министерство обороны РФ.

Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром из ПТРК "Фагот". Видео © Минобороны РФ

Противника удалось вычислить при помощи разведывательного беспилотника, после чего координаты были переданы бойцам Тульского гвардейского соединения ВДВ.

"Мобильным расчётом на мотовездеходе, оснащённом противотанковым ракетным комплексом "Фагот", была уничтожена группа пехоты численностью до десяти человек, которая укрывалась в опорном пункте в непосредственной близости от наших позиций", — сообщили в Минобороны.

На обнародованных кадрах продемонстрирован точный удар по блиндажу ВСУ, где также находились боеприпасы, которые в итоге сдетонировали.