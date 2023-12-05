Примаков объяснил, чем на самом деле занимается Россотрудничество
Глава Россотрудничества Примаков: Задача органа — влиять на общественное мнение
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Белкин Алексей
Раньше считалось, что основная работа Россотрудничества — демонстрация культурного присутствия, но настоящая цель — влиять на общественное мнение. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал руководитель организации Евгений Примаков.
"Раньше считалось, что основная наша работа — это демонстрация культурного присутствия. <…> Мне кажется, что задача, цель состоит именно в том, чтобы мы влияли на общественное мнение. И это общество в той стране, в которой мы работаем, как-то всё-таки солидаризировалось с Россией", — признался Примаков.
По мнению главы ведомства, русский мир должен быть основан не только на прошлом, но и на некой идее прогресса, именно по этой причине Россия вкладывает большие ресурсы в образование и науку, так как это открывает будущее. Это понимают и жители многих стран Средней Азии, которые тянутся к РФ, а не к США.
"Они понимают, что Россия — это прогресс, это круто, это классно. Богатая, достойная, стабильная, предсказуемая, успешная жизнь для них", — пояснил глава Россотрудничества.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил создать "карту русского" для тех, кто желает приехать в Россию на работу или получить постоянное место жительства. По его словам, в последнее время поступает много запросов от бывших соотечественников из Прибалтики и Евросоюза по вопросам возвращения в Россию и трудоустройства.