Примаков объяснил, чем на самом деле занимается Россотрудничество

Раньше считалось, что основная работа Россотрудничества — демонстрация культурного присутствия, но настоящая цель — влиять на общественное мнение. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал руководитель организации Евгений Примаков.

"Раньше считалось, что основная наша работа — это демонстрация культурного присутствия. <…> Мне кажется, что задача, цель состоит именно в том, чтобы мы влияли на общественное мнение. И это общество в той стране, в которой мы работаем, как-то всё-таки солидаризировалось с Россией", — признался Примаков.

По мнению главы ведомства, русский мир должен быть основан не только на прошлом, но и на некой идее прогресса, именно по этой причине Россия вкладывает большие ресурсы в образование и науку, так как это открывает будущее. Это понимают и жители многих стран Средней Азии, которые тянутся к РФ, а не к США.

"Они понимают, что Россия — это прогресс, это круто, это классно. Богатая, достойная, стабильная, предсказуемая, успешная жизнь для них", — пояснил глава Россотрудничества.