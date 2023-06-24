Примаков: Президент, люди, безоговорочно верные присяге, и помощь Божья спасут Россию

В настоящий момент главное — остаться людьми, а также поддержать президента России Владимира Путина и нашу страну. Такое заявление сделал в телеграм-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Мы спросим себя про преступные ошибки и просчёты потом, исправим, зачистим, починим. А сейчас главное — остаться людьми и гражданами. Поддержать нашу Родину и нашего президента", — написал он.

По словам Примакова, во время военного конфликта штык, который обращён против своих же, гораздо страшнее, чем "контрнаступ" и нападение противника. Мятеж и гражданская война предоставляют шанс врагам уничтожить нас. Спасти россиян, подчеркнул Примаков, могут президент, безоговорочно верные присяге люди и Божья помощь. Глава Россотрудничества напомнил, что "твари" из бандитских формирований, которые недавно убивали мирных граждан в Шебекино, теперь радуются "маршу" "вагнеровцев".