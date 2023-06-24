Отряд "Шторм Z" с передовой Запорожского фронта заявил о поддержке Путина

Командир подразделения "Шторм Z" Алиетдин Махмудов и его бойцы выразили поддержку президенту РФ Владимиру Путину на фоне военного мятежа. Видео с передовой Запорожского фронта опубликовал экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

Командир отряда "Шторм Z" Махмудов и его бойцы поддержали Путина. Видео © Telegram / Рогозин на фронте

"Я, как командир подразделения "Шторм Z", где воюют представители разных народностей, официально заявляю, что мой личный состав и я за нашу Великую Родину во главе с Верховным главнокомандующим. Уверен, мы обязательно победим", — сказал Махмудов.