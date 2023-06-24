Отряд "Шторм Z" с передовой Запорожского фронта заявил о поддержке Путина
Командир подразделения "Шторм Z" Алиетдин Махмудов и его бойцы выразили поддержку президенту РФ Владимиру Путину на фоне военного мятежа. Видео с передовой Запорожского фронта опубликовал экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.
Командир отряда "Шторм Z" Махмудов и его бойцы поддержали Путина. Видео © Telegram / Рогозин на фронте
"Я, как командир подразделения "Шторм Z", где воюют представители разных народностей, официально заявляю, что мой личный состав и я за нашу Великую Родину во главе с Верховным главнокомандующим. Уверен, мы обязательно победим", — сказал Махмудов.
Он подчеркнул, что действия ЧВК "Вагнер" никак не отразились на ситуации линии боевого соприкосновения, где сейчас находится подразделение "Шторм Z". Махмудов отметил, что бойцы продолжают бить противника.
Ранее Лайф писал, что главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроила ЧВК "Вагнер". Также главу государства поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы. В МИД РФ сообщили, что в ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы.
Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.
Telegram / Рогозин на фронте