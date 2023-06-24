Глава Минцифры Шадаев призвал россиян позвонить близким в непростой момент
Жителям России стоит позвонить родственникам и друзьям и сказать им слова поддержки. Такой совет дал глава Минцифры Максут Шадаев.
"Не волноваться и не переживать невозможно. Сейчас самое время позвонить родным и друзьям, позаботиться о своих близких. Скажите им добрые слова, поддержите, порадуйте своим вниманием", — приводятся слова Шадаева в телеграм-канале "Самое важное для "Мы ИТ".
Он добавил, что те, кто ещё вчера защищал страну, обратились против неё. Шадаев отметил, что это случилось в тот момент, когда нужно сохранять единство.
"Но мы вместе, и это самое главное. Много чего прошли и здесь выстоим. Берегите себя", — заключил глава Минцифры.
Напомним, ранее бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении руководителя вооружённого формирования возбуждено уголовное дело. Действия Пригожина осудил президент России, а также депутаты, чиновники, общественники, представители сферы культуры и другие. Владимир Путин заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими.
ТАСС / Сергей Савостьянов