Более 30 дронов ВСУ попытались атаковать объекты на территории России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 35 объектов над акваторией Азовского моря и Крымом.

"Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и ещё тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", — сообщили в оборонном ведомстве.