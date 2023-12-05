Более 30 дронов ВСУ попытались атаковать объекты на территории России
Минобороны: ПВО сбила 22 дрона ВСУ, ещё 13 перехвачено над Азовским морем и Крымом
Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 35 объектов над акваторией Азовского моря и Крымом.
"Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и ещё тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее жители Керчи сообщили о серии взрывов в небе над городом. Речь шла о девяти взрывах в микрорайоне Аршинцево и посёлке Войково. Также известно, что движение по Крымскому мосту временно перекрыто.
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