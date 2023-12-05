Минобороны сообщило об устранении ещё шести дронов ВСУ над Азовским морем

В Министерстве обороны сообщили об устранении ещё шести беспилотников самолётного типа над акваторией Азовского моря. По данным ведомства, четыре украинских дрона были уничтожены, а два — перехвачены.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и ещё два перехвачено над акваторией Азовского моря", — сообщили в Минобороны РФ.