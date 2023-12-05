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5 декабря, 03:51

Минобороны сообщило об устранении ещё шести дронов ВСУ над Азовским морем

Минобороны: Над Азовским морем сбиты четыре дрона ВСУ, ещё два перехвачены

В Министерстве обороны сообщили об устранении ещё шести беспилотников самолётного типа над акваторией Азовского моря. По данным ведомства, четыре украинских дрона были уничтожены, а два — перехвачены.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и ещё два перехвачено над акваторией Азовского моря", — сообщили в Минобороны РФ.

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Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 35 объектов над акваторией Азовского моря и Крымом.

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Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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