Минобороны сообщило об устранении ещё шести дронов ВСУ над Азовским морем
Минобороны: Над Азовским морем сбиты четыре дрона ВСУ, ещё два перехвачены
В Министерстве обороны сообщили об устранении ещё шести беспилотников самолётного типа над акваторией Азовского моря. По данным ведомства, четыре украинских дрона были уничтожены, а два — перехвачены.
"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и ещё два перехвачено над акваторией Азовского моря", — сообщили в Минобороны РФ.
Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 35 объектов над акваторией Азовского моря и Крымом.
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