Курс евро превысил 99 рублей впервые с 7 ноября

Рост на 0,56% был зафиксирован сегодня утром в 7:29 мск. Евро на тот момент стоил 99,05 рубля. В течение следующих четырёх минут рост ускорялся, и евро стоил 99,105 рубля (+0,62%). Доллар же прибавил 0,57% и фиксировался по 91,45 рубля.