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5 декабря, 05:57

Курс евро превысил 99 рублей впервые с 7 ноября

Курс евро на Мосбирже впервые с 7 ноября превысил отметку 99 рублей

Стоимость евро, согласно данным Мосбиржи, перешла отметку 99 рублей. Такой курс фиксируется впервые с 7 ноября.

Рост на 0,56% был зафиксирован сегодня утром в 7:29 мск. Евро на тот момент стоил 99,05 рубля. В течение следующих четырёх минут рост ускорялся, и евро стоил 99,105 рубля (+0,62%). Доллар же прибавил 0,57% и фиксировался по 91,45 рубля.

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Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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