В Москве пенсионер умер от отравления, перепутав лекарство с жидкостью для снятия лака

Пожилой житель Москвы случайно выпил жидкость для снятия лака, перепутав её с пузырьком с медикаментами, в результате чего получил серьёзное отравление. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, 65-летний житель Выхино-Жулебина принимал целый ряд лекарств, так как ранее перенёс два инсульта. Кроме того, у мужчины наблюдалась хроническая аритмия. Как рассказала супруга погибшего, тот перепутал пузырёк от медикаментов с жидкостью для снятия лака и случайно выпил последнюю.

Пенсионера госпитализировали в реанимацию, однако врачам не удалось спасти пациента. Спустя неделю мужчина умер от токсического действия разъедающих веществ. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия.