В Москве пенсионер умер от отравления, перепутав лекарство с жидкостью для снятия лака
SHOT: В Москве пенсионер выпил жидкость для снятия лака и умер в реанимации
Пожилой житель Москвы случайно выпил жидкость для снятия лака, перепутав её с пузырьком с медикаментами, в результате чего получил серьёзное отравление. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, 65-летний житель Выхино-Жулебина принимал целый ряд лекарств, так как ранее перенёс два инсульта. Кроме того, у мужчины наблюдалась хроническая аритмия. Как рассказала супруга погибшего, тот перепутал пузырёк от медикаментов с жидкостью для снятия лака и случайно выпил последнюю.
Пенсионера госпитализировали в реанимацию, однако врачам не удалось спасти пациента. Спустя неделю мужчина умер от токсического действия разъедающих веществ. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия.
Ранее Лайф писал, что 14-летняя школьница из Москвы едва не умерла от отравления противовирусными таблетками, пытаясь не заразиться ОРВИ. В больнице школьнице промыли желудок, сейчас её жизни ничего не угрожает.
Екатерина Якель / ТАСС