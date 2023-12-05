Россия готова к переговорам с Украиной, пишут СМИ
"Известия": Россия готова к переговорам с Украиной в одной из западных стран
Россия готова провести переговоры с Украиной на территории третьей стороны, в том числе Венгрии или любого другого государства. Самое главное, чтобы Киев и его западные кураторы были готовы вести конструктивный диалог. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Мы ни за кем бегать не собираемся", — заявил собеседник издания.
Вместе с тем в МИД РФ считают, что Киев и украинские союзники пока не демонстрируют готовности договариваться с Москвой. По мнению посла по особым поручениям Родиона Мирошника, в настоящее время власти Незалежной стремятся следовать указанию Запада воевать до последнего украинца, практически используя их как пушечное мясо.
Дипломат подчеркнул, что киевская верхушка сейчас "практически не субъективна", а европейские лидеры лишь обеспечивают продолжение конфликта и не демонстрируют никакого стремления к тому, чтобы урегулировать его мирным путём.
Между тем и сами украинцы выступают за переговоры с Москвой и даже готовы пойти на компромиссы. Так считает почти половина населения Незалежной и говорит о необходимости привлечь к решению вопроса и другие государства. Между тем за продолжение боевых действий всё ещё выступает 48% граждан Незалежной. Примечательно, что ещё полгода назад об этом заявляли 60%.
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