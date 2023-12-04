Около половины украинцев готовы к компромиссу на переговорах с Россией
"Страна.ua": 44% украинцев выступили за компромисс в переговорах с Россией
Около половины (44%) украинцев заявили о готовности к компромиссам на переговорах с РФ и считают, что к ним нужно привлечь другие государства. Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на результаты социологического опроса.
При этом 48% граждан Незалежной выступают за отказ от диалога и хотят продолжения боевых действий. Примечательно, что прошлой зимой и летом количество сторонников такой точки зрения составляло 60%.
Известно, что к компромиссам больше готовы украинцы в возрасте от 18 до 35 лет на востоке страны. Те, кто хочет продолжения боевых действий, — это в основном люди 36–50 лет, проживающие на западе Незалежной.
Ранее глава Генштаба США Чарльз Браун заявил, что конфликт на Украине нельзя решить только военным путём. Он подчеркнул, что в любой ситуации нужно искать дипломатическое решение.
Президент России Владимир Путин недавно напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, который, напротив, объявил о том, что выходит из переговорного процесса. И более того, там подписали декрет, запрещающий вести с Россией такие переговоры, указал российский лидер.
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