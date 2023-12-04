Около половины украинцев готовы к компромиссу на переговорах с Россией

Около половины (44%) украинцев заявили о готовности к компромиссам на переговорах с РФ и считают, что к ним нужно привлечь другие государства. Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на результаты социологического опроса.

При этом 48% граждан Незалежной выступают за отказ от диалога и хотят продолжения боевых действий. Примечательно, что прошлой зимой и летом количество сторонников такой точки зрения составляло 60%.

Известно, что к компромиссам больше готовы украинцы в возрасте от 18 до 35 лет на востоке страны. Те, кто хочет продолжения боевых действий, — это в основном люди 36–50 лет, проживающие на западе Незалежной.

Ранее глава Генштаба США Чарльз Браун заявил, что конфликт на Украине нельзя решить только военным путём. Он подчеркнул, что в любой ситуации нужно искать дипломатическое решение.