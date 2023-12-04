ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 декабря 2023, 09:26
4300

Около половины украинцев готовы к компромиссу на переговорах с Россией

"Страна.ua": 44% украинцев выступили за компромисс в переговорах с Россией

Около половины (44%) украинцев заявили о готовности к компромиссам на переговорах с РФ и считают, что к ним нужно привлечь другие государства. Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на результаты социологического опроса.

При этом 48% граждан Незалежной выступают за отказ от диалога и хотят продолжения боевых действий. Примечательно, что прошлой зимой и летом количество сторонников такой точки зрения составляло 60%.

Известно, что к компромиссам больше готовы украинцы в возрасте от 18 до 35 лет на востоке страны. Те, кто хочет продолжения боевых действий, — это в основном люди 36–50 лет, проживающие на западе Незалежной.

В Британии назвали территории, с которыми Украине придётся попрощаться
В Британии назвали территории, с которыми Украине придётся попрощаться

Ранее глава Генштаба США Чарльз Браун заявил, что конфликт на Украине нельзя решить только военным путём. Он подчеркнул, что в любой ситуации нужно искать дипломатическое решение.

Президент России Владимир Путин недавно напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, который, напротив, объявил о том, что выходит из переговорного процесса. И более того, там подписали декрет, запрещающий вести с Россией такие переговоры, указал российский лидер.

BannerImage

Getty Images / Danylo Antoniuk

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar