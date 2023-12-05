Минобороны России досрочно получило все "Панцири" по оборонзаказу 2023 года 5 декабря, 08:28 Круглосуточное боевое дежурство системы ПВО "Панцирь". Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Российская армия досрочно получила все самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" по оборонзаказу этого года. Об этом сообщил во вторник, 5 декабря, холдинг "Высокоточные комплексы", который занимается разработкой, производством, модернизацией, ремонтом и реализацией специальной техники.

"Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С", — информирует пресс-служба предприятия.

Сегодня выпуск "Панцирей" продолжается уже сверх графика, уточнили в холдинге.

"Панцирь-С" разработан тульским КБ приборостроения имени Шипунова (входит в АО "НПО "Высокоточные комплексы"). Этот комплекс наземного и морского базирования способен поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на дальностях до 20 километров и на высоте до 15 километров. "Панцири" умеют одновременно работать по четырём целям, а скорость зенитной ракеты составляет 1300 метров в секунду.

Ранее Лайф рассказывал, что Минобороны России до конца этого года получит первые морские дроны, которые пройдут испытания в зоне специальной военной операции. Они могут разгоняться до 80 километров в час, а также переносить на себе взрывчатку весом до 600 килограммов. Кроме того, согласно заявленным характеристикам, дроны могут выступать платформой для воздушных беспилотников.

Авторы Марина Калегина