Явлинский назвал способ, как примирить Россию и Украину

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что примирить украинцев и россиян можно по примеру Франции и Германии, которые воевали на протяжении нескольких веков, однако сейчас не претендуют на территории друг друга.

"Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? В XIX и XX веках регион несколько раз переходил от Франции в Германию и обратно, после Второй мировой войны — область Франции. А сегодня всем абсолютно всё равно, кому эти территории принадлежат", — приводит слова политика РБК.

Явлинский признался, что чувствует личную ответственность за начало конфликта на Украине. Он заявил, что не смог убедить людей пойти по другой дороге. Политик отметил, что якобы с 1995 года знал о возможности иного развития событий, однако убедить в этом никого не сумел.