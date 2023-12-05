Явлинский назвал способ, как примирить Россию и Украину
Явлинский предложил примирить Россию и Украину по примеру Европы
Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что примирить украинцев и россиян можно по примеру Франции и Германии, которые воевали на протяжении нескольких веков, однако сейчас не претендуют на территории друг друга.
"Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? В XIX и XX веках регион несколько раз переходил от Франции в Германию и обратно, после Второй мировой войны — область Франции. А сегодня всем абсолютно всё равно, кому эти территории принадлежат", — приводит слова политика РБК.
Явлинский признался, что чувствует личную ответственность за начало конфликта на Украине. Он заявил, что не смог убедить людей пойти по другой дороге. Политик отметил, что якобы с 1995 года знал о возможности иного развития событий, однако убедить в этом никого не сумел.
Ранее Лайф писал, что к перемирию между Украиной и Россией призвал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что десять лет переговоров лучше, чем десять лет войны на пути к ним.
Андрей Любимов / РБК / ТАСС