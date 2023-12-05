Крыло ЦРУ по поиску кораблей пришельцев нашло девять таинственных объектов

Один из отделов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в течение 20 лет руководил операциями по поиску и сбору обломков НЛО инопланетной природы. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишет Daily Mail.

Как утверждают неназванные собеседники издания, с 2003 года главную роль в сфере НЛО играл Офис глобального доступа, являющийся одним из подразделений директората по науке и технике ЦРУ. В прошлом этот отдел занимался преимущественно тайной доставкой, а также вопросами эвакуации военнослужащих Соединённых Штатов, находящихся на территории недружественных государств.

"Есть минимум девять транспортных средств. Все они были найдены в разных обстоятельствах, связанных с их физическим состоянием. В случае крушения они получают значительные повреждения. Другие, и таких аппаратов два, полностью целы", — цитирует издание своего источника, отметившего, что Офис глобального доступа уже смог найти как минимум девять объектов инопланетной природы.