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5 декабря, 09:45

Крыло ЦРУ по поиску кораблей пришельцев нашло девять таинственных объектов

Daily Mail: ЦРУ 20 лет руководит поиском и сбором обломков кораблей пришельцев

Один из отделов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в течение 20 лет руководил операциями по поиску и сбору обломков НЛО инопланетной природы. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишет Daily Mail.

Как утверждают неназванные собеседники издания, с 2003 года главную роль в сфере НЛО играл Офис глобального доступа, являющийся одним из подразделений директората по науке и технике ЦРУ. В прошлом этот отдел занимался преимущественно тайной доставкой, а также вопросами эвакуации военнослужащих Соединённых Штатов, находящихся на территории недружественных государств.

"Есть минимум девять транспортных средств. Все они были найдены в разных обстоятельствах, связанных с их физическим состоянием. В случае крушения они получают значительные повреждения. Другие, и таких аппаратов два, полностью целы", цитирует издание своего источника, отметившего, что Офис глобального доступа уже смог найти как минимум девять объектов инопланетной природы.

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Напомним, в этом сентябре стало известно о том, что проведённое NASA независимое исследование не подтвердило инопланетное происхождение НЛО, данные о которых представило Правительство США, но, поскольку их природа до сих пор остаётся загадкой, в организации появилась должность директора для изучения неопознанных объектов. Среди обязанностей сотрудника будут развитие и контроль деятельности NASA по изучению неопознанных аномальных феноменов.

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Freepik

Юрий Лысенко
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