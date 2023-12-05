Владимир Тарабрин стал новым послом в Нидерландах и постпредом ОЗХО

Президент России Владимир Путин назначил на должность нового посла в Нидерландах Владимира Тарабрина, также сделал его постпредом страны при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Соответствующее распоряжение главы государства уже было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Тарабрин был директором департамента Министерства иностранных дел РФ по вопросам новых вызовов и угроз с 2019 года. Второй подписанный главой России указ освободил от вышеперечисленных должностей Александра Шульгина.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что Путин намерен обсудить вопросы нефтяного рынка во время своего визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ. По его словам, президент также обсудит во время рабочей поездки вопросы по двусторонним отношениям, по международной и региональной повестке дня, а также по палестино-израильскому конфликту.