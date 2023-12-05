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5 декабря, 09:52

Владимир Тарабрин стал новым послом в Нидерландах и постпредом ОЗХО

Путин назначил Владимира Тарабрина новым послом в Нидерландах и постпредом ОЗХО

<p>Владимир Тарабрин. Обложка © <a href="https://www.mid.ru/ru/activity/shots/novye_naznacheniya/1467470/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mid</a></p>

Владимир Тарабрин. Обложка © mid

Президент России Владимир Путин назначил на должность нового посла в Нидерландах Владимира Тарабрина, также сделал его постпредом страны при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Соответствующее распоряжение главы государства уже было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Тарабрин был директором департамента Министерства иностранных дел РФ по вопросам новых вызовов и угроз с 2019 года. Второй подписанный главой России указ освободил от вышеперечисленных должностей Александра Шульгина.

Песков: Номинация Time не имеет для Путина особого значения

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Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что Путин намерен обсудить вопросы нефтяного рынка во время своего визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ. По его словам, президент также обсудит во время рабочей поездки вопросы по двусторонним отношениям, по международной и региональной повестке дня, а также по палестино-израильскому конфликту.

Юрий Лысенко
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