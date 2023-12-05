Химик раскрыла самые опасные для ребёнка конфеты в сладких наборах на Новый год

В преддверие Нового года на полках магазинов появляется огромное разнообразие сладких подарков, которыми хочется порадовать ребёнка. Однако, делая такой презент, можно навредить здоровью малыша. Чтобы правильно выбрать подарок и не навредить ребёнку, стоит придерживаться нескольких правил. О них Лайфу рассказала Екатерина Тишина — заведующая лабораторией прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

По её словам, первое, что нужно сделать перед покупкой такого презента — проверить цельность упаковки, сроки годности, ограничения по возрасту и конечно, состав.

"Внимательно изучите состав конфет и других сладостей. Зачастую в подарки, наряду с хорошими конфетами, кладут дешёвую карамель, жевательную резинку, конфеты с добавлением консервантов (бензойной, сорбиновой кислоты и их солей), конфеты с гидрированными жирами, содержащими много трансизомеров, конфеты с этиловым спиртом, кофе, заменителями сахара и искусственными ароматизаторами" — отметила химик.

По её словам, такие продукты могут вызвать у детей раздражение ЖКТ и аллергии. Не стоит забывать и о вреде чрезмерного употребления сахара. Тишина отметила, что поедание сладостей, особенно когда их много, вызывает резкие колебания уровня сахара в крови, что негативно сказываются на работе поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы.

Она рассказала, что таких последствий можно избежать, выбрав полезную альтернативу привычным конфетам. Это могут быть пастила и зефир, которые благотворно влияют на пищеварительную систему и суставы или халва, которая содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Натуральный мармелад, содержащий растительную клетчатку и производящиеся из полезного фруктового или ягодного сырья будет однозначно менее вредными для ребенка, чем карамель.

Эксперт также посоветовала положить в новогодний подарок тёмный шоколад, в котором меньше сахара, но больше полезного какао, которое содержит необходимые для организма железо и магний, а также способствует выработке "гормона счастья" – эндорфина.