Девочка проткнула грудь вязальными спицами в петербургском ТЦ

В Петербурге девятилетняя девочка попала в реанимацию после похода за покупками вместе с матерью в ТК Leomall, рассказал телеграм-канал "Mash на Мойке".

По словам издания, девочка поскользнулась на входе в торговый центр. Она упала на пакет, в котором находились только что купленные спицы для вязания. Одна из них вошла между рёбер.

Третьеклассницу госпитализировали в больницу Марии Магдалины в тяжёлом состоянии. Сейчас врачи борются за её жизнь.