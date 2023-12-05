Девочка проткнула грудь вязальными спицами в петербургском ТЦ
Третьеклассница попала в больницу после падения на пакет со спицами в Петербурге
В Петербурге девятилетняя девочка попала в реанимацию после похода за покупками вместе с матерью в ТК Leomall, рассказал телеграм-канал "Mash на Мойке".
По словам издания, девочка поскользнулась на входе в торговый центр. Она упала на пакет, в котором находились только что купленные спицы для вязания. Одна из них вошла между рёбер.
Третьеклассницу госпитализировали в больницу Марии Магдалины в тяжёлом состоянии. Сейчас врачи борются за её жизнь.
А ранее Лайф рассказывал о другом похожем инциденте в Петербурге. Трёхлетняя девочка в посёлке Песочный упала на разбившуюся стеклянную чашку и была доставлена в больницу с раной живота в тяжёлом состоянии.
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