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5 декабря, 10:48

Девочка проткнула грудь вязальными спицами в петербургском ТЦ

Третьеклассница попала в больницу после падения на пакет со спицами в Петербурге

В Петербурге девятилетняя девочка попала в реанимацию после похода за покупками вместе с матерью в ТК Leomall, рассказал телеграм-канал "Mash на Мойке".

По словам издания, девочка поскользнулась на входе в торговый центр. Она упала на пакет, в котором находились только что купленные спицы для вязания. Одна из них вошла между рёбер.

Третьеклассницу госпитализировали в больницу Марии Магдалины в тяжёлом состоянии. Сейчас врачи борются за её жизнь.

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А ранее Лайф рассказывал о другом похожем инциденте в Петербурге. Трёхлетняя девочка в посёлке Песочный упала на разбившуюся стеклянную чашку и была доставлена в больницу с раной живота в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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