В случае введения штрафов за оскорбления чувств женщин нужно наказывать за недоверие к страданиям температурящих мужчин. Об этом SHOT рассказал член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"Когда у меня температура 37, я даже гулять выйти не могу, а женщины не верят", — рассказал Милонов.