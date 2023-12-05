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5 декабря, 10:44

Милонов вспомнил пример из жизни и призвал наказывать женщин за неверие в "муки" мужчин с температурой 37

Милонов предложил штрафовать женщин за недоверие к "температурящим мужчинам"

<p>Депутат Госдумы Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Депутат Госдумы Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В случае введения штрафов за оскорбления чувств женщин нужно наказывать за недоверие к страданиям температурящих мужчин. Об этом SHOT рассказал член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"Когда у меня температура 37, я даже гулять выйти не могу, а женщины не верят", — рассказал Милонов.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесут законопроект об оскорблении чувств женщин. По словам вице-спикера нижней палаты Владислав Даванкова, за последнее время от депутатов и общественников в нашей стране поступил ряд "безумных инициатив", направленных на то, чтобы "заставить женщин рожать". Он отметил, что большая часть этих предложений просто неуместна.

Александра Мышляева
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