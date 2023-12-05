Милонов призвал наказывать женщин за неверие в "муки" мужчин с температурой 37
Милонов предложил штрафовать женщин за недоверие к "температурящим мужчинам"
Депутат Госдумы Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
В случае введения штрафов за оскорбления чувств женщин нужно наказывать за недоверие к страданиям температурящих мужчин. Об этом SHOT рассказал член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
"Когда у меня температура 37, я даже гулять выйти не могу, а женщины не верят", — рассказал Милонов.
А ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесут законопроект об оскорблении чувств женщин. По словам вице-спикера нижней палаты Владислав Даванкова, за последнее время от депутатов и общественников в нашей стране поступил ряд "безумных инициатив", направленных на то, чтобы "заставить женщин рожать". Он отметил, что большая часть этих предложений просто неуместна.