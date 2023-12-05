В Госдуму хотят внести закон об оскорблении чувств женщин Вице-спикер Госдумы Даванков: "Новые люди" внесут проект о защите чувств женщин 4099 4099 В Госдуму хотят внести закон об оскорблении чувств женщин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Госдуму внесут законопроект об оскорблении чувств женщин, разработанный партией "Новые люди". Об этом сообщил на пресс-подходе во вторник, 5 декабря, вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков.

По его словам, за последнее время от депутатов и общественников в нашей стране поступил ряд "безумных инициатив", направленных на то, чтобы "заставить женщин рожать". По мнению Даванкова, большая часть этих предложений настолько неуместна, что "Новые люди" сочли необходимым разработать законопроект, который защитил бы права россиянок по аналогии с документом, который защищает от оскорблений российских чиновников.

"Мы уже слышали о налоге на бездетность, о том, что женщинам не надо получать высшее образование и много-много другого того, что говорить не стоит. В первую очередь из-за того, что это говорят мужчины, которые никогда не рожали, и не понимают, по каким причинам женщины делают аборты. У нас с вами работает закон об оскорблении власти, но мы считаем, что нам нужен закон об оскорблении чувств женщин. Вместе с коллегами мы этот закон разрабатываем", — сказал вице-спикер Госдумы.

Позже в своём телеграм-канале Даванков назвал последние инициативы по повышению рождаемости в стране "парадом креатива", который, по мнению парламентария, давно пора остановить вместе с волной запретов на аборты.

"Сегодня призвал к этому всех депутатов и губернаторов. От нас ждут другого: повышения уровня жизни. Как минимум доступного и комфортного жилья, куда можно въехать и спокойно строить семью. Если мы хотим добиться роста рождаемости, нужна льготная ипотека для молодых пар ещё до рождения ребёнка", — отметил Даванков.

Напомним, российские частные клиники постепенно отказываются от проведения абортов. Об этом уже заявили учреждения в Крыму, Курской и Челябинской областях, а в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. Тем временем запретить аборты в частных клиниках захотели нижегородские депутаты.

Авторы Марина Калегина