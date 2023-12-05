Российскому велогонщику отказали в нейтральном статусе из-за службы в спортроте ЦСКА

23-летнему российскому велогонщику Даниле Бурлакову отказали в получении нейтрального статуса. Такое решение принял Международный союз велосипедистов (UCI) из-за его связей с ЦСКА в прошлом. Причём, как рассказал личный тренер спортсмена Владимир Хозов, одним из оснований стали публикации в соцсетях.

"После того как спортсмен подал заявку, ему пришёл ответ от UCI, в котором находились скриншоты из Instagram (запрещён в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), где он лайкнул два поста с Z-символикой. Кроме того, они в Интернете нашли информацию о том, что Бурлаков имеет принадлежность к ЦСКА", — рассказал Хозов в беседе с ТАСС.

В ответ спортсмен направил в UCI письмо, в котором допустил, что мог лайкнуть публикации случайно, а по поводу ЦСКА сообщил, что проходил срочную службу в спортивной роте. При этом он напомнил, что воинская служба в РФ является обязательной. Сейчас же, по словам Бурлакова, с ЦСКА он никак не связан.

Сперва UCI пошли навстречу россиянину и попросили предоставить справку из ЦСКА о том, что он действительно никак с ними не связан. Бурлаков показал скан военного билета с датой окончания срочной военной службы, на что ему в конечном итоге всё равно пришёл отказ "по совокупности причин".