Певец Трофим узнал от журналистов о ДТП с участием его Genesis

Певец Трофим (Сергей Трофимов) опроверг информацию о том, что стал участником ДТП в Новой Москве. Артист дал краткий комментарий на эту тему в беседе с журналистами.

"Я попал? Нет, я никуда не попадал, я вообще в Новом Уренгое", — сообщил Трофим телеканалу "360".