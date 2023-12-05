Певец Трофим узнал от журналистов о ДТП с участием его Genesis
Певец Трофим: Я не попадал в ДТП в Москве, я вообще в Новом Уренгое
Певец Трофим. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
Певец Трофим (Сергей Трофимов) опроверг информацию о том, что стал участником ДТП в Новой Москве. Артист дал краткий комментарий на эту тему в беседе с журналистами.
"Я попал? Нет, я никуда не попадал, я вообще в Новом Уренгое", — сообщил Трофим телеканалу "360".
Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что белый автомобиль Genesis Трофима попал в ДТП в Новой Москве. Машина артиста столкнулась с Volkswagen Tiguan на 1-й Ватутинской улице.