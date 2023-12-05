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5 декабря, 11:22

На Кубани объявлен план "Перехват" из-за "гранатомётчика", подорвавшего трёх мужчин

SHOT: В Краснодарском крае ищут мужчину, бросившего гранату в толпу

<p>Сергей, житель станицы Новомалороссийской в Краснодарском крае, бросивший гранату в трёх мужчин. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/60109" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сергей, житель станицы Новомалороссийской в Краснодарском крае, бросивший гранату в трёх мужчин. Обложка © T.me / SHOT

В Краснодарском крае мужчина бросил гранату в группу людей. Троих госпитализировали с осколочными ранениями. Полиция ввела план "Перехват" и разыскивает злоумышленника, пишет SHOT.

По информации канала, всё произошло накануне вечером, когда 40-летний Сергей Б. повздорил с тремя явившимися к нему домой в станицу Новомалороссийскую мужчинами, которые хотели с ним "разобраться". Всё началось с разговора, градус которого вскоре стал повышаться, и местный житель придумал решить проблему кардинально — швырнул в незваных гостей гранату.

Все трое посетителей получили осколочные ранения и были доставлены в районную больницу. А негостеприимный хозяин сбежал, сейчас его ищут правоохранители.

Тайник с гранатами нашли в стволе дерева возле АЗС в Курской области

Тайник с гранатами нашли в стволе дерева возле АЗС в Курской области

А ранее сегодня стало известно о том, что дом в пригороде Вашингтона разлетелся на куски во время обыска. Происшествие случилось в понедельник, 4 декабря. Сначала внутри раздалась стрельба, а потом прогремел мощнейший взрыв, который, как видно на записи, практически ничего не оставил от здания.
Юрий Лысенко
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