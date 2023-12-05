На Кубани объявлен план "Перехват" из-за "гранатомётчика", подорвавшего трёх мужчин

По информации канала, всё произошло накануне вечером, когда 40-летний Сергей Б. повздорил с тремя явившимися к нему домой в станицу Новомалороссийскую мужчинами, которые хотели с ним "разобраться". Всё началось с разговора, градус которого вскоре стал повышаться, и местный житель придумал решить проблему кардинально — швырнул в незваных гостей гранату.