Российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 и вертолёт Ми-8 4013 4013 Украинский истребитель МиГ-29. Обложка © Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили два украинских самолёта и один вертолёт. Такие данные озвучила на брифинге во вторник, 5 декабря, пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, многоцелевой истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины был сбит в районе населённого пункта Широкое в Днепропетровской области. Такое же воздушное судно российские средства ПВО сбили близ посёлка Березнеговатое Николаевской области, а вертолёт Ми-8 украинская армия потеряла в районе населённого пункта Песчаное под Харьковом.

Напомним, что за минувшую неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили восемь самолётов, вертолёт и 188 беспилотников ВСУ. А в общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено 545 самолётов, 256 вертолётов и 9353 БПЛА.

Авторы Марина Калегина