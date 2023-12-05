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Российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 и вертолёт Ми-8

Опубликовано 5 декабря 2023, 11:34
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Украинский истребитель МиГ-29. Обложка © Shutterstock

Украинский истребитель МиГ-29. Обложка © Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили два украинских самолёта и один вертолёт. Такие данные озвучила на брифинге во вторник, 5 декабря, пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, многоцелевой истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины был сбит в районе населённого пункта Широкое в Днепропетровской области. Такое же воздушное судно российские средства ПВО сбили близ посёлка Березнеговатое Николаевской области, а вертолёт Ми-8 украинская армия потеряла в районе населённого пункта Песчаное под Харьковом.

Российская ПВО сбила украинские вертолёт Ми-8 и самолёт МиГ-29
Российская ПВО сбила украинские вертолёт Ми-8 и самолёт МиГ-29

Напомним, что за минувшую неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили восемь самолётов, вертолёт и 188 беспилотников ВСУ. А в общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено 545 самолётов, 256 вертолётов и 9353 БПЛА.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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