Судья из Иванова помирила сотни истцов с ответчиками и установила новый рекорд

Судья в отставке из города Иваново довела до мирного разрешения более сотни споров, установив рекорд среди всех судебных примирителей России. Об этом рассказал глава Совета судей РФ Виктор Момотов во время пленарного заседания совета.

"В Ивановской области судья в отставке Евгения Людвиговна Белышева проводила процедуру судебного примирения более чем по 200 делам, из которых больше чем в половине случаев спор был урегулирован по взаимному согласию сторон", — сообщил он, отметив, что процедура судебного примирения оплачивается бюджетными средствами и делает быстрее процесс разрешения спора, что позволяет снизить стресс, который испытывают стороны во время заседаний в суде.

Момотов добавил, что процедура судебного примирения ещё не показала своего полного потенциала. Всего в России 351 примиритель, в 2022 году ими было утверждено 439 мировых соглашений, большая часть которых относилась к категории семейных споров, а около четверти — к спорам из-за использования жилых помещений. А ещё судебное примирение нередко используется при вынесении решений в земельных, трудовых и наследственных конфликтах.

Институт судебных примирителей работает в России с 2019 года. Он позволяет судьям в отставке направить стороны спора в суде к разумному компромиссу, отделить эмоциональную составляющую от процесса и свести конфликтную ситуацию к примирению сторон. Чаще всего это нужно в семейных спорах.