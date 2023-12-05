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Регион
Опубликовано 5 декабря 2023, 12:28
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Политолог назвал ключевое условие для переговоров между Россией и Украиной

Политолог Зудин: Готовность Запада повлияет на переговоры России и Украины

Политолог Алексей Зудин прокомментировал информацию журналистов о готовности России к переговорам с Украиной. Он считает, что важным условием в этом процессе является желание Запада договариваться.

По его словам, возможной площадкой для переговоров между украинской и российской сторонами может стать Венгрия. Это связано с тем, что ранее государство предложило своё посредничество.

"Кроме Венгрии это могли бы быть и другие страны, которые подпадают под категорию дружественных. Допустим, Индия, Нью-Дели. Но главное, чтобы Запад реально захотел этих переговоров. Кроме того, ключевым условием является понимание, что Запад готов считаться с интересами России и вести переговоры на равных", — приводит слова политолога радио Sputnik.

Около половины украинцев готовы к компромиссу на переговорах с Россией
Около половины украинцев готовы к компромиссу на переговорах с Россией

Ранее Лайф писал, что Россия готова провести переговоры с Украиной на территории третьей стороны, в том числе Венгрии или любого другого государства. Самое главное, чтобы Киев и его западные кураторы были готовы вести конструктивный диалог.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Paul Zinken

Ян Поланин
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