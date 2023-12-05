Политолог назвал ключевое условие для переговоров между Россией и Украиной

Политолог Алексей Зудин прокомментировал информацию журналистов о готовности России к переговорам с Украиной. Он считает, что важным условием в этом процессе является желание Запада договариваться.

По его словам, возможной площадкой для переговоров между украинской и российской сторонами может стать Венгрия. Это связано с тем, что ранее государство предложило своё посредничество.

"Кроме Венгрии это могли бы быть и другие страны, которые подпадают под категорию дружественных. Допустим, Индия, Нью-Дели. Но главное, чтобы Запад реально захотел этих переговоров. Кроме того, ключевым условием является понимание, что Запад готов считаться с интересами России и вести переговоры на равных", — приводит слова политолога радио Sputnik.