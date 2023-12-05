Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалять запрещённые данные
Мессенджер Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора (РКН), сообщили в пресс-службе московских судов.
"Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырёх миллионов рублей", — сообщили в ведомстве.
Решение вынес мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы по запросу РКН. Там отметили, что в ведомстве требовали удалить из мессенджера информацию, распространение которой запрещено на территории России.
А ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить из YouTube недостоверную информацию об СВО, а именно ролики, в которых содержались фейки о ВС РФ, в том числе лживая информация о мобилизации и ядерном оружии.
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