Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалять запрещённые данные

Мессенджер Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора (РКН), сообщили в пресс-службе московских судов.

"Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырёх миллионов рублей", — сообщили в ведомстве.

Решение вынес мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы по запросу РКН. Там отметили, что в ведомстве требовали удалить из мессенджера информацию, распространение которой запрещено на территории России.