Гимнастка Арина Аверина: Мы с сестрой не завершали карьеру

Знаменитые российские сёстры-гимнастки Арина и Дина Аверины не завершали спортивную карьеру, просто сейчас им больше удовольствия приносят выступления в различных шоу. Об этом они рассказали на пресс-конференции в Москве.

"Мы ещё не завершили карьеру и нигде не объявляли об этом. Мы не любим оставаться на достигнутом, всегда двигаемся вперёд. Сейчас нам больше удовольствия приносят выступления в шоу, там больше энергетики и эмоций, ты выходишь раскрепощённым и не задумываешься, сделаешь ли ошибку или нет", — рассказала пятикратная чемпионка мира Арина Аверина, которая в последний раз принимала участие в соревнованиях в августе 2023 года в Минске, когда проходили Игры стран СНГ.