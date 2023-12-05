Гимнастка Арина Аверина: Мы с сестрой не завершали карьеру
Сёстры-гимнастки Дина (слева) и Арина Аверины сейчас всё чаще появляются в различных шоу. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Знаменитые российские сёстры-гимнастки Арина и Дина Аверины не завершали спортивную карьеру, просто сейчас им больше удовольствия приносят выступления в различных шоу. Об этом они рассказали на пресс-конференции в Москве.
"Мы ещё не завершили карьеру и нигде не объявляли об этом. Мы не любим оставаться на достигнутом, всегда двигаемся вперёд. Сейчас нам больше удовольствия приносят выступления в шоу, там больше энергетики и эмоций, ты выходишь раскрепощённым и не задумываешься, сделаешь ли ошибку или нет", — рассказала пятикратная чемпионка мира Арина Аверина, которая в последний раз принимала участие в соревнованиях в августе 2023 года в Минске, когда проходили Игры стран СНГ.
Её сестра, серебряный призёр Олимпийских игр Дина Аверина, в последний раз заявлялась на соревнования ещё раньше, аж прошлой весной, в первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве.
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Напомним, что ранее сёстры Аверины утверждали, что завершат карьеру, если российская сборная не будет допущена на Игры в Париже в 2024 году.