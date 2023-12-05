Закон об оскорблении чувств женщин должен напомнить, что природа наделила эту половину населения особой миссией, заявила председатель Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Нина Останина в беседе с Лайфом.

"У нас есть закон об оскорблении чувств верующих. Понимаете, вот этот закон есть, он действует, а почему нет закона об оскорблении чувств женщин? Потому что сегодня в своём, так сказать, хайповом раже и в подмене понятий демографии, сведении всего к биологической роли женщины по воспроизводству населения некоторые называющие себя деятелями общественными, они дошли до прямого оскорбления женщин", — заявила депутат.

По её мнению, этот закон более чем своевременный. Он должен напомнить, что природа наделила эту половину населения особой миссией — быть матерью. Депутат добавила, что необходимо вернуть женщин "на пьедестал". Хотя, по словам Останиной, у законопроекта мало шансов, потому что уже слышны мнения, что в России сильный пол и слабый пол равны. Однако она отметила, что в оскорблении женщин больше всего преуспели, к сожалению, мужчины.