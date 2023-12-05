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Опубликовано 5 декабря 2023, 15:59

Депутат Останина поддержала закон об оскорблении чувств женщин

Депутат Останина: Закон об оскорблении чувств женщин более чем своевременный

Председатель Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Нина Останина. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Председатель Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Нина Останина. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Закон об оскорблении чувств женщин должен напомнить, что природа наделила эту половину населения особой миссией, заявила председатель Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Нина Останина в беседе с Лайфом.

"У нас есть закон об оскорблении чувств верующих. Понимаете, вот этот закон есть, он действует, а почему нет закона об оскорблении чувств женщин? Потому что сегодня в своём, так сказать, хайповом раже и в подмене понятий демографии, сведении всего к биологической роли женщины по воспроизводству населения некоторые называющие себя деятелями общественными, они дошли до прямого оскорбления женщин", — заявила депутат.

По её мнению, этот закон более чем своевременный. Он должен напомнить, что природа наделила эту половину населения особой миссией — быть матерью. Депутат добавила, что необходимо вернуть женщин "на пьедестал". Хотя, по словам Останиной, у законопроекта мало шансов, потому что уже слышны мнения, что в России сильный пол и слабый пол равны. Однако она отметила, что в оскорблении женщин больше всего преуспели, к сожалению, мужчины.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесут законопроект об оскорблении чувств женщин. По словам вице-спикера нижней палаты Владислав Даванкова, за последнее время от депутатов и общественников в нашей стране поступил ряд "безумных инициатив", направленных на то, чтобы "заставить женщин рожать". Он отметил, что большая часть этих предложений просто неуместна.

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Ольга Годуненко
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