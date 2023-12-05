Мосбиржа достигла рекордного за всю историю оборота в 1,2 квадрлн рублей

Глава Мосбиржи Юрий Денисов подвёл итоги работы площадки за 11 месяцев текущего года. Он заявил, что к октябрю Мосбиржа достигла оборота в 1,2 квадриллиона рублей.

"В позапрошлом году мы оборота в один квадриллион [рублей] достигали в декабре месяце. В этом году один квадриллион [рублей] мы перешагнули в октябре, и у нас уже за 11 месяцев 1,2 квадриллиона [рублей] оборота. Это максимальное значение за всю историю, и понятно, что до конца года мы ещё вырастем — у нас остался целый месяц", — сообщил ТАСС Денисов.

Согласно текущим значениям, рынок акций на Мосбирже вырос до 7,9 триллиона рублей в III квартале этого года. Кроме того, зафиксирован рост рынка облигаций — до 11 трлн рублей, а также срочного рынка — до 24,2 трлн рублей.