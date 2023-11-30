Глава СПб биржи: Ликвидация или банкротство площадки не входят в планы

Ликвидация или банкротство не входят в планы Санкт-Петербургской биржи (СПБ Биржи), заявил генеральный директор биржи Евгений Сердюков.

"СПб биржа будет развиваться и планирует проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать в начале следующего года", — цитирует его ТАСС.